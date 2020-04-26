Taksicilerden acil yardım çağrısı
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İzmir, Güncel, Haber

Taksicilerden acil yardım çağrısı

Korona virüsü taşıma sektörüne zarar verirken, İzmirli taksiciler de zor günler geçirmeye başladı.

26.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:14
Taksicilerden acil yardım çağrısı

Korona virüsü taşıma sektörüne zarar verirken, İzmirli taksiciler de zor günler geçirmeye başladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Hükümetimizden akaryakıt ve nakit desteği istiyoruz. Esnafımız çok zor durumda. Sürecin uzama ihtimalini düşünmek bile istemiyoruz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, hükümete çağrıda bulundu. Anık, korona virüsü nedeniyle hayatın adeta felç olduğunu, taşıma sektörünün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığını açıkladı. Anık, ülke genelinde tüm taksicilerin yaşam mücadelesi verdiğini, sürecin uzaması halinde durumun daha da kötüleşeceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Hükümetimize ilk etapta sunulan desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kısa çalışma ödeneği için başvurduk, üyelerimizi de bu haktan yararlanmaları için uyardık; ancak daha çok yardıma ihtiyacımız var. Hayatın normalleşmesinin uzun sürme ihtimali uykuları kaçırıyor, tüm esnafı kara kara düşündürtüyor."

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yönetiminde yer aldığı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun da hükümetten beklentileri içeren açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Anık, şöyle konuştu:

"Ailelerimizle 100 bin kişilik İzmirli taksici esnafı olarak bu talepleri biz de tekrarlıyoruz. Akaryakıtta KDV ve ÖTV alınmamasını istemiştik, bir kez daha tekrarlıyoruz. Tek-çift plaka uygulaması, sokağa çıkma yasakları ve genel olarak işlerin azlığı nedeniyle ciddi oranda gelir kaybına uğrayan taksici esnafımıza hem ucuz akaryakıt imkanı sağlanmalı hem de nakit desteği yapılmalıdır. Mesleğimiz gereği bu zor günlerde bile sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunan taksicilere acil yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Sesimizin duyulacağına, hükümetimizin esnafımızı ayakta tutacak ek önlemleri alacağına inanıyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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