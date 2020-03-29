Taksicilerden 5 dilde koronavirüs uyarısı Taksicilerden 5 dilde koronavirüs uyarısıANTALYA'da taksici Hakan Doğan, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve vatandaşları uyarmak için taksilerin tepe lambalarına Türkçe ile beraber 5 dilde #evdekal, #hayatevesığar yazdırdı.

Taksicilerden 5 dilde koronavirüs uyarısı

ANTALYA'da taksici Hakan Doğan, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve vatandaşları uyarmak için taksilerin tepe lambalarına Türkçe ile beraber 5 dilde #evdekal, #hayatevesığar yazdırdı.

Antalya'da daha önce taksiciler için tehlike anında dışarıya acil yardım uyarısı gönderen sistem geliştiren taksici, aynı zamanda girişimci Hakan Doğan, dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınına yönelik farkındalık yaratmak için taksilerde yer alan tepe lambalarına 5 dilde uyarı yazısı yazdırdı. Taksilerin tepe lambalarında Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça #Evdekal ve #HayatEveSığar yazısı yer alıyor.

'VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK İSTEDİK'

Şu ana ana kadar Antalya merkezde 100'den fazla araçta yer alan uyarının daha çok taksiye ulaşmasını istediğini belirten Hakan Doğan, "Koronavirüs salgını, ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuruyor. Biz de taksiciler olarak toplumsal farkındalık yaratmak için, tepe lambalarımızda #evdekal yazısı yazdırdık. Bunu Türkçe dışında 4 dilde daha yaptık. Antalya'da misafir olarak kalan yabancı uyruklular da var. Bu duyarlılıkla inşallah vatandaşları biraz bilinçlendiririz" dedi.

TÜRKÇE İLE 5 DİL

Taksici esnafının duruma olumlu baktığını belirten Doğan, "Taksici esnafından yoğun talep var yazıları yazdırmak için. Pazartesiden itibaren bütün taksilerde olmasını sağlamaya çalışacağız. Türkçe dışında İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça yazılarımız yer alıyor" diye konuştu. Hakan Doğan, 100 araçta 5 dilde uyarı yazısının yer aldığını, 600 aracın daha tepe lambalarına uyarı yazılarının yazılacağını kaydetti.

Kaynak: DHA