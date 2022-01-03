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Taksiciler Yeni Zammı Nasıl Karşıladı?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

1 Ocak itibari ile İstanbul'daki taksi ücretlerinde uygulamaya konan yüzde 36 oranındaki artış nedeniyle, taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncelleştirmek için belirlenen noktalarda uzun kuyruklar oluşturdu.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - 1 Ocak itibari ile İstanbul'daki taksi ücretlerinde uygulamaya konan yüzde 36 oranındaki artış nedeniyle, taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncelleştirmek için belirlenen noktalarda uzun kuyruklar oluşturdu

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