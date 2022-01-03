Taksiciler Yeni Zammı Nasıl Karşıladı?

İSTANBUL (DailyMotion.com) - 1 Ocak itibari ile İstanbul'daki taksi ücretlerinde uygulamaya konan yüzde 36 oranındaki artış nedeniyle, taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncelleştirmek için belirlenen noktalarda uzun kuyruklar oluşturdu

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet