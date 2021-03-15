ADIYAMAN Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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ADIYAMAN Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

15.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:23

Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralıADIYAMAN'da, ticari taksi sürücüleri ile bir müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, ticari taksi sürücüleri ile bir müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde taksiye binen R.P., ineceği yere gelince iddiaya göre, parasını ödemeyeceğini söyledi. Müşteri R.P. ile Ş.E., arasında tartışma çıktı. Ş.E.'nin taksici arkadaşı S.E.'nin de katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada R.P., yanında bulunan bıçakla taksi sürücüleri Ş.E. ve S.E.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, kavgada yaralanan Ş.E., ve S.E.'yi ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Taksicileri bıçakla yaralayan R.P. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ADIYAMAN Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
ADIYAMAN Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
ADIYAMAN Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
ADIYAMAN Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
ADIYAMAN Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
ADIYAMAN Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
ADIYAMAN Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
ADIYAMAN Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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