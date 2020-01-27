: Taksiciler turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı

27.01.2020 21:55 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:11

İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı. Taksicilerin yol keserek evrak kontrolü yaptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait araç Başakşehir'den müşterisini aldı. Müşterisini Sapanca'ya götürmek üzere yola çıkan aracın önü kısa bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi.

Turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler araçtaki turisti ve şoförü sorgulamak istedi. Şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engellemeye çalıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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