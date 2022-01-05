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Taksiciler ÖTV indirimi bekliyor

Taksiciler ÖTV indirimi bekliyor
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, taksicilerin araçlarını yenileyebilmek için hükümetten ÖTV indirimi müjdesi beklediğini kaydetti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, taksicilerin araçlarını yenileyebilmek için hükümetten ÖTV indirimi müjdesi beklediğini kaydetti.

Aksu, yazılı açıklamasında, artan döviz kuruyla sıfır otomobil fiyatlarının yükseldiğini ve taksicilerin araçlarını yenileyemediğini ifade etti.

İstanbul'daki 17 bin 395 taksinin sadece 199'unun, 2021 model olduğunu dile getiren Aksu, "Kaliteli hizmet için taksi esnafına kalıcı ÖTV düzenlemesi istiyoruz. Hükümetten müjde bekliyoruz. Şehir içi taşımacılık yapan minibüs ve otobüslerde ÖTV yüzde 4-8 arasında iken bu oran taksilerde yüzde 45. Taksicilere uygulanan ÖTV oranları haksız rekabete son verecek bir noktaya çekilmeli." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'daki taksilerin 11 bin 757'sinin C segmenti olduğuna değinen Aksu, yerlilik şartıyla da ilgili düzenleme yapılması durumunda, çok bavullu yolcular için daha rahat ve kaliteli ulaşım hizmeti verebileceğini belirtti.

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AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

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