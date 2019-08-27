Taksiciler odası başkanı aksu, taksiye yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı (1)
İstanbul DHA İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.
27.08.2019 19:17
İstanbul DHA
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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-Aksu'nun açıklaması
Kaynak: DHA