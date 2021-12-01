Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

BEYOĞLU'nda lodosta yağmur altında kalan turistler durdurdukları taksi sürücülerinin taksimetre açmayıp pazarlık yapmaları sonucu taksiye alınmadı.

BEYOĞLU'nda lodosta yağmur altında kalan turistler durdurdukları taksi sürücülerinin taksimetre açmayıp pazarlık yapmaları sonucu taksiye alınmadı. Müşteri seçen taksiciler Dha kamerasına yansıdı.

Taksim Meydanı'ndaki olay lodosun etkili olduğu Pazartesi günü yaşandı. İlk olarak yağmur altında kalan ve şiddetli rüzgarda şemsiyeleri kırılan iki kişi bir taksi durdurdu. Bu müşterileri almayan taksicinin 2 metre sonra durup başka müşteriyi alması DHA kamerasına yansıdı. Daha sonra yine Taksim Meydanı'ndan Aksaray'a gitmek isteyen bir turist, taksi sürücüsünün taksimetre açmayıp pazarlık yaparak 100 lira istemesiyle karşılaştı. Taksici cep telefonundan o bölgede trafik olduğunu gösterince turist 70 lira teklif etti. Bu ücreti kabul etmeyen taksici müşteriyi almadı. Aynı taksici daha sonra gelen turistlerle de pazarlık yapıp onları da almadı. Bir sonraki gelen turistlerle pazarlık yapıp anlaşan taksici oları alıp yoluna devem etti.

MÜŞTERİ SEÇEN TAKSİCİLER KAMERADA Öte yanda bu sabah yine Taksim Meydanı'nda DHA kamerasına yansıyan görüntülerde turistlerin durdurduğu taksi sürücülerinin pazarlık yapmaları ve anlaşamayınca müşteriyi almadan yollarına devam ettikleri görüldü.


Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteriyi almadı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title