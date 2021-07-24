Taksiciler Kooperatifi'nden "farklı ücret tarifesi" iddialarıyla ilgili açıklama
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Taksiciler Kooperatifi'nden "farklı ücret tarifesi" iddialarıyla ilgili açıklama

Taksiciler Kooperatifi'nden 'farklı ücret tarifesi' iddialarıyla ilgili açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, havalimanı taksilerinde farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'iTaksi' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu...

İSTANBUL Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, havalimanı taksilerinde farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'iTaksi' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el koyma girişimini reddediyoruz. İddia sahiplerini bu açıklamalarını ispat etmeye davet ediyor, İstanbul Havalimanı yolcuları için uygulanan taksimetre ücret tarifelerinin denetime her zaman açık olduğunu vurguluyoruz" dedi.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Can, havalimanı taksilerinde farklı ücret uygulandığı iddialarına yönelik yazılı açıklama yaptı. Haksız ithamlara maruz kalındığını belirten Can, "Aynı istikamete giden iki takside farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. 

"TAKSİMETRELERE HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE BULUNULMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Taksimetre üretici firmaları sertifikasyonu, taksimetre standartları, kalibrasyon ve mühürleme işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve denetlenmektedir" diyen Fahrettin Can, şu ifadeleri kullandı: "Bu sürecin dışında taksimetrelere herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Kamuoyu bu tür haberlerle yanlış bilgilendirilmektedir. Haberde yer alan iddiaları kabul etmediğimizi altını özellikle çizmek isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'iTaksi' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el koyma girişimini reddediyoruz. İddia sahiplerini bu açıklamalarını ispat etmeye davet ediyor, İstanbul Havalimanı yolcuları için uygulanan taksimetre ücret tarifelerinin denetime her zaman açık olduğunu vurguluyoruz. İstenilmesi durumunda ilgili kurumlar tarafından şeffaf bir şekilde araştırma yapılması için hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanındaki 400 taksinin ruhsatını hangi gerekçe ile askıya aldığına dair pazartesi günü belediye yetkilileri ile görüşmeler yapılacak olup, toplantı sonrası kamuoyuna tarafımızdan tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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