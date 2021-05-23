Taksiciler kısıtlamayı araçlarını temizleyerek geçiriyor
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Taksiciler kısıtlamayı araçlarını temizleyerek geçiriyor

Taksiciler kısıtlamayı araçlarını temizleyerek geçiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında işleri önemli ölçüde azalan taksiciler, boş vakitlerini araçlarını temizleyerek değerlendiriyor.

Eskişehir'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında işleri önemli ölçüde azalan taksiciler, boş vakitlerini araçlarını temizleyerek değerlendiriyor.

Kademeli normalleşme ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklar boş kaldı. Vatandaşların evlerinde oluşu birçok esnafı olumsuz etkilediği gibi taksici esnafını da etkiledi. Hafta içi yoğun bir şekilde trafikte seyir halinde olup yolcu taşıyan taksi şoförlerinin sokağa çıkma kısıtlamasında işleri önemli ölçüde düştü. Adeta duraklarından çıkmayan taksi şoförleri, boş vakitlerini araçlarını temizleyerek değerlendirdi.

11 yıldır Eskişehir'de taksi şoförlüğü yapan Tahsin Köken, işlerinin ciddi manada düştüğünü ve duraklarından çıkamadıkları süre zarfında temizlik ya da sohbet ederek günü geçirdiklerini dile getirdi. Köken, "Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tabii ki işlerimizi düşürdü. Hastaneye gidecek yolcular gibi acil durumlar dışında neredeyse duraktan çıkmıyoruz. İşlerimiz 4'te 3 oranında düştü. İzin belgesi olmayan vatandaşlar aracımıza binmek istiyor, tabii ki biz izin vermiyoruz. Bazı vatandaşlar buna sinirlenip 'Neden götürmüyorsun' diyerek sitem ediyor, zorluk çıkarıyor. Bunun dışında dediğim gibi dışarı çıkmak için izni olan müşterilerimizi taşıyoruz. İşlerimiz yoğun olmadığı için durakta araçlarımızı temizliyoruz, çay, kahve içip sohbet ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Taksiciler kısıtlamayı araçlarını temizleyerek geçiriyor
Taksiciler kısıtlamayı araçlarını temizleyerek geçiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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