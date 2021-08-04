Taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesti, dehşeti yaşattı
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Taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesti, dehşeti yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesti, dehşeti yaşattı Yokuşta aracı kaldıramayan kadın sürücü adayına taksiciler saldırdı Esenyurt'ta bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldıramayınca taksicilerin sözlü saldırısına maruz kaldı.

- Taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesti, dehşeti yaşattı

Yokuşta aracı kaldıramayan kadın sürücü adayına taksiciler saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldıramayınca taksicilerin sözlü saldırısına maruz kaldı. Sürücü eğitmenin kapıları kilitlemesiyle sürücü adayı darp edilmekten son anda kurtulurken, şehir eşkıyaları ise eğitim aracının kaputuna vurmaya başladı. Taksicilerin sürücü adayı kadına yaşattığı o korku dolu anlar ise çevrede bulunana bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldırmakta zorlanınca arkasında bulunan taksi sürücüsü korna çalmaya başladı. Heyecan yapan kadın, arabayı stop ettirince duruma sinirlenen taksi sürücüsü, direksiyon eğitim aracının yanına gelerek sürücü adayı kadına küfür etmeye başladı. Daha fazla öğrencisine yapılan hakaretlere dayanamayarak araçtan inen direksiyon eğitmeni, taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma ilerleyen dakikalarda taksi şoförünün arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan hareketlendi. Arkadaşları ile eğitim aracını durdurmaya çalışan taksi şoförü, bir süre sonra durmayan eğitim aracının önünü kesti. Direksiyon eğitmeni öğrencisinin başına bir şey gelmemesi için hemen kapıları kilitleyerek araçtan indi. Şehir eşkıyaları ile tartışan direksiyon eğitmeni zor anlar yaşarken taksiciler ise aracın kaput kısmına vurmaya başladı. Yine çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken o dakikalar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesti, dehşeti yaşattı
Taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesti, dehşeti yaşattı
Taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesti, dehşeti yaşattı
Taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesti, dehşeti yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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