Taksiciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

İstanbul'daki taksiciler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

İstanbul'daki taksiciler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Şehrin çeşitli yerlerinden konvoy oluşturan taksiciler, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi. Klaksonlar eşliğinde İsrail'i protesto eden taksiciler, "Katil İsrail" şeklinde slogan atarak tekbir getirdi.

Filistin bayrakları taşıyan grup adına Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman gazetecilere açıklama yaptı.

Duman, "dünyanın şımarık çocuğu, işgalci" diye tanımladığı İsrail'in, ramazanda dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

İbadet eden silahsız sivillere karşı yapılan saldırılara sessiz kalınmasını kınayan Duman, "Bizler Türkiye olarak, geçmişimizi ve tarihimizi iyi biliyoruz, Bizim için İstanbul ile Filistin aynıdır. Hiçbir kutsala saygısı olmayan işgalci İsrail'in, Kudüs'te ibadet eden halka ses bombaları, plastik mermiler ve gaz fişekleriyle şiddet uygulaması kabul edilmemelidir. Taksiciler olarak bu zulmü kınıyoruz." dedi.

Bu arada, Başkonsolosluk önüne gelen İstanbul'daki Araplar da ellerindeki Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok