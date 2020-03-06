Taksiciler İdlib şehitleri için mevlit okuttu

06.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:31

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırıda şehit olan askerlerimiz için İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi mevlit okuttu. Mevlide katılanlara helva dağıtıldı.



Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırıda şehit olan askerlerimiz için İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi mevlid okuttu. Mevlide İstanbul Havalimanı'nın yöneticileri ve çalışanları katıldı. Taksiciler kooparatifi binasında bulunan mescitde Cuma namazından önce okunan mevlidin ardından şehitlere dualar edildi. Mescid'in çıkışında ise Şehitler için cemaate lokma dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA