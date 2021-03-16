Taksiciler için 65 milyon dolarlık kurtarma paketi protestolara neden oldu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pankartlı protesto New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kendi taksilerine sahip olmak isteyen ve kredi çeken New York City'li şoförlerin koronavirüs salgınıyla daha da katlanan borçlarını hafifletecek sürücülere yardım amaçlı 65 milyon dolarlık bir plan açıkladı.