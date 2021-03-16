Taksiciler için 65 milyon dolarlık kurtarma paketi protestolara neden oldu
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Taksiciler için 65 milyon dolarlık kurtarma paketi protestolara neden oldu

16.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:26

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pankartlı protesto New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kendi taksilerine sahip olmak isteyen ve kredi çeken New York City'li şoförlerin koronavirüs salgınıyla daha da katlanan borçlarını hafifletecek sürücülere yardım amaçlı 65 milyon dolarlık bir plan açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pankartlı protesto New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kendi taksilerine sahip olmak isteyen ve kredi çeken New York City'li şoförlerin koronavirüs salgınıyla daha da katlanan borçlarını hafifletecek sürücülere yardım amaçlı 65 milyon dolarlık bir plan açıkladı. Plan kapsamında, taksi şoförlerinin aldıkları kredi borçları yeniden yapılandırılacak. Ancak söz konusu planın, tam olarak istenen kurtarma paketi olmadığını düşünen bir grup taksi şoförü planı protesto etti.

Taksiciler için 65 milyon dolarlık kurtarma paketi protestolara neden oldu
Taksiciler için 65 milyon dolarlık kurtarma paketi protestolara neden oldu
Taksiciler için 65 milyon dolarlık kurtarma paketi protestolara neden oldu
Taksiciler için 65 milyon dolarlık kurtarma paketi protestolara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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