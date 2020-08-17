TAKSİCİLER ARASINDA 'YOLCU ALMA KAVGASI'
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TAKSİCİLER ARASINDA 'YOLCU ALMA KAVGASI'

Ersan SANİSTANBUL DHAEsenyurt'ta taksiciler arasında çıkan 'yolcumu aldın' kavgasında fenalaşan taksici hastaneye kaldırıldı.

17.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:02

Ersan SANİSTANBUL DHA

Esenyurt'ta taksiciler arasında çıkan 'yolcumu aldın' kavgasında fenalaşan taksici hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi bagajında pompalı tüfek fişeği ve şarjörü buldu.

Olay, 1069 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, taksiciler arasında 'yolcumu aldın' bahanesiyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine geldi. Kavga sırasında 6o yaşlarındaki taksici fenalaştı. Taksici çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekipler konuya taraf olan kişiyi polis merkezine götürdü. Bu sırada taksi bagajında yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği ve şarjörü bulundu.

TAKSİCİLER ARASINDA 'YOLCU ALMA KAVGASI'

Kaynak: DHA

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