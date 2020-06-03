Taksiciden örnek davranış: Aracında unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti
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Taksiciden örnek davranış: Aracında unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti

Taksiciden örnek davranış: Aracında unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir taksi durağında çalışan taksi şoförü, aracında unutulan ve içerisinde 60 bin lira bulunan poşeti sahibine teslim etti.

03.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:26

Taksiciden örnek davranış: Aracında unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir taksi durağında çalışan taksi şoförü, aracında unutulan ve içerisinde 60 bin lira bulunan poşeti sahibine teslim etti. Poşeti teslim alan paranın sahibi ise taksi şoförüne 31 lira bahşiş bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay 27 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir taksi durağında çalışan Tarık Mum isimli taksi şoförünün aracına M.K. isimli bir kadın bindi. M.K. gideceği yere vardıktan sonra içi para dolu poşeti araçta unutarak araçtan indi. Taksi şoförü Mum, kısa süre sonra aracına unutulan parayı fark ederek gittiği yerin yakınında olan Bayraklı Adliyesi giriş kapısındaki nizamiyede polise başvuruda bulundu. Takside parasını unuttuğu için Bayraklı Polis Merkezine başvuran M.K.'ye parasının taksici tarafından teslim edileceğinin söylenmesinin ardından M.K., Bayraklı Adliyesine gelerek polis gözetiminde parasını teslim aldı.

31 lira bahşiş bıraktı

Öte yandan iddiaya göre parasının teslim edilmesinin ardından M.K. isimli kadın, taksi şoförü Tarık Mum'dan kendisini Altındağ semtine bırakmasını söyledi. 19 lira tutan yolculuğun ardından taksi şoförüne 50 lira veren M.K., kalan 31 lira para üstünü taksi şoförüne bahşiş olarak verdi.

"Ellerime sığmayan bir deste para olduğunu fark ettim"

Olay anını anlatan taksi şoförü Tarık Mum, unutulan parayı fark ettikten sonra kadını aradığını, daha sonra da polise haber verdiğini söyledi. Mum, "Durakta müşteri beklerken bir kadın geldi ve acele olarak bankaya gitmek istediğini söyledi. İstediği yere vardıktan sonra 30 lira yazan taksimetre ücreti için 100 lira verdi. Ben de bozuk olmadığını söyleyerek taksi durağında bozdurabileceğimizi söyledim. Taksicileri tanıdığını söyleyen bayan, parayı kendisi bozdurarak 30 lirayı verdi ve gitti. Ben de durağıma geri dönüşteyken açık kalan arka camı kapatmak için hamle yaptım. O esnada arka koltukta bulunan siyah bir poşet gördüm. Dokunduğumda ellerime sığmayan bir deste para olduğunu fark ettim. Hemen kadını bulmak için geri döndüm ve para bozdurduğumuz taksi durağına sordum. Onlar da gittiğini söyleyince, yakınımda olan Bayraklı Adliyesine gittim ve durumu anlattım. Parasını unutan kadının da Bayraklı Polis Merkezinde olduğunu öğrendik. Sonra adliyeye geldi ve ben de parasını teslim ettim" dedi.

31 lira bahşiş verdi

Parayı teslim ettikten sonra kadının tekrar aracına bindiğini ve başka bir yere gitmek istediğini belirten Mum, M.K.'nin 19 lira tutan yolculuk sonunda kendisine 50 lira verdiğini ve 31 lira para üstünü bahşiş olarak verdiğini söyledi. Para üstünü almak istemediğini ancak kadının almadığını söyleyen Mum, "Tekrar aracıma bindi ve Altındağ'a gitmek istediğini söyledi. Oraya vardığımızda taksimetre 19 lira yazdı; o da bana 50 lira verdi. 'Ben hakkımı helal ediyorum, sen de et' dedi. Ben para üstünü vermeye çalıştım ama kendisi almadı" sözlerine yer verdi.

Tutanakları çocuklarına gönderdi: "Benim size mirasım bu"

Taksisinde unutulan paraları sahibine teslim ettiği olayla ilgili tutanak örneklerini çocuklarına verdiğini söyleyen Tarık Mum, çocuklarına zenginlik değil, dürüstlük miras bıraktığını ifade etti. Mum, "Ben zaten parasında pulunda değilim. Biz babadan böyle gördük. Olayla ilgili tutanaklardan bir örneği askerdeki oğluma, bir örneği de 18 yaşındaki diğer oğluma gönderdim. Onlara dedim ki 'Biz zengin değiliz ama dürüst ve namusluyuz. Siz de böyle olacaksınız. Benim size mirasım bu' dedim" açıklamasında bulundu.

"Taksici arkadaşımızla gurur duyuyoruz"

Taksi durağı çalışanlarından Zülfikar Gündoğdu ise, "Hepimiz insanız ve çoluk çocuğumuz var. Bu olay hepimizin başına gelebilir. Parasını unutan biz de olabilirdik. Örnek davranışından dolayı taksici arkadaşımızla gurur duyuyoruz. Her insana örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Taksiciden örnek davranış: Aracında unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti

Kaynak: İHA

Manşet

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