Taksiciden örnek davranış
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Taksiciden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da Kuveytli turistin aracında unuttuğu yaklaşık 200 bin lirayı bulan duyarlı taksici, parayı sahibine teslim etti.

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İstanbul'da Kuveytli turistin aracında unuttuğu yaklaşık 200 bin lirayı bulan duyarlı taksici, parayı sahibine teslim etti.

Dün öğlen saatlerinde Kuveyt'ten İstanbul'a gelen Khalid Monahe, Başakşehir'de kalacağı otele gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan taksiye bindi. Yolcuyu bıraktıktan sonra İstanbul Havalimanı'ndaki taksi durağına geri dönen taksici Levent Toraman (59), aracın arka koltuğunda bir çantanın unutulduğunu fark etti. Çantayı kontrol eden Toraman, içerisinde Türk lirası ve çoğunluğu çeşitli yabancı para birimlerinden oluşan yüklü miktarda para olduğunu fark etti. Taksi şoförünün durumu bağlı bulunduğu İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bildirmesi üzerine hemen turistin gittiği otel ile irtibata geçilerek kendisine ulaşıldı. Tekrar havalimanına gelen Kuveytli turist, duyarlı taksiciye örnek davranışı için teşekkür etti. Turistin çantasında yaklaşık 200 bin lira olduğu anlaşıldı.

"Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi"

Yaklaşık iki buçuk yıldan beri İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi bünyesinde görev yapan taksici Levent Toraman, "Müşterimi indirdikten sonra havalimanına geldiğimde yaptığım kontrolde bir çanta gördüm. Çantayı görevlilere teslim ettim. Görevliler de içinde para olduğunu söyledi. Telefonla ulaştık. Oteli aradık, onlar da bizi arıyormuş. Onun öncesinde kooperatifimiz aradı ve ulaştı. İki buçuk yıldır burada taksicilik yapıyorum. Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi" diye konuştu.

"Paramın kaybolacağından korkmadım, Türkiye iyi bir ülke"

Kuveyt'ten İstanbul'a tatil amacıyla geldiğini belirten Khalid Monahe ise unuttuğu paranın kendisine ulaştırılarak teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu kooperatife ve şoföre çok teşekkür ederim. Çünkü çantamı unuttum. Çantamın içindeki paraya, hiçbir şeye dokunmamışlar. Aradığımda hemen gelip beni aldılar. Tekrar çok teşekkür ederim. İstanbul'a tatil için geldim, ziyaret için sık sık geliyorum. Çok mutluyum, bu ülkeyi seviyorum. Paramın kaybolacağından korkmadım. Türkiye iyi bir ülke, vatandaşları iyi insanlar. Direkt aradım ve hemen geldiler" dedi.

Örnek davranışı 300 dolarla ödüllendirdi

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz Çakır'dan parasını teslim alan turist, gösterdiği örnek davranışı ödüllendirmek adına duyarlı taksi şoförü Levent Toraman'a 300 dolar verdi. Yolcu daha sonra kalacağı otele gitmek üzere tekrar İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. - İSTANBUL

Taksiciden örnek davranış
Taksiciden örnek davranış
Taksiciden örnek davranış
Taksiciden örnek davranış
Taksiciden örnek davranış
Taksiciden örnek davranış
Taksiciden örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 10:40:07. #1.14#
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