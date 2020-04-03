Taksiciden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı,'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı,'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Akyazı'da taksicilik yapan Fatih Asan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli dayanışma Kampanyası'na 2 günlük geliri olan 200 TL'yi bağışladı. Taksici Asan, "Devletimizin yardım kampanyasına bir nebze olsa da destek olmak amacıyla 2 günlük kazancımızı bağışladım. Koronavirüs yüzünden işlerimizde yüzde 80 oranında düşüş var ama Mevla'm rızkımızı veriyor. İnşallah devlet ve millet el ele olup, bu illetten kurtulacağız" dedi.
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Kaynak: DHA