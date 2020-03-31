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Bağcılar, Güncel

TAKSİCİDEN KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM

Bağcılar'da Samet Özden isimli taksici hem kendisini hem de müşterilerini koronavirüs salgınına karşı koruyabilmek için otomobilinde farklı bir çözüm üretti.

31.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:19
TAKSİCİDEN KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM

Bağcılar'da Samet Özden isimli taksici hem kendisini hem de müşterilerini koronavirüs salgınına karşı koruyabilmek için otomobilinde farklı bir çözüm üretti. Özden, şoför bölmesinin çevresini şeffaf brandayla çevirirken, para alışverişinin yapılabilmesi için de el geçebilecek kadar kapaklar bıraktı. Özden, para alışverişinden sonra hem kendi elini hem de müşterisinin elini dezenfekte ederken, aracını da günlük olarak dezenfekte ediyor.

Bağcılar'da özel bir hastanenin durağında taksici olan Samet Özden, koronavirüs salgını nedeniyle aracında önlem aldı. Özden aracın şoför kısmına şeffaf branda çekti. Taksici Özden "Böyle bir tedbir yoluna gittik, etkili bir çözüm bulduğumuzu da düşünüyoruz. Binen yolcuyla şoför arasında herhangi bir hava teması ve fiziksel temas söz konusu olmuyor. Bu şartlar altında biz koronavirüs taşıyıcısıysak bizde yolcularımıza enfekte olmasın, onlarda varsa bize enfekte olmasın anlayışı içerisinde böyle bir çözüm aklımıza geldi ve uygulamaya başladık " dedi. Para alışverişini ise hem ön koltuk kısmında hem de arka koltuk kısmında açtıkları kapaklardan sağladıklarını belirten Özden, yolcuların bu uygulamadan çok memnun olduklarını ve böyle bir manzarayla karşılaştıkları zaman da mutlu olduklarını dile getirdi. Hem yolcusunun hem de kendisinin sağlığını bir nebzede olsa bu şekilde sağlayabildiğini ifade eden Özden, duraktaki diğer taksicilerinde bu önlemi kendi araçlarına uygulamak istediklerini söyledi.

Taksi plakasının son rakamı tek haneli olan Samet Özden, başlatılan tek çift plaka uygulaması içinde iş potansiyellerinin yükseleceğini fakat ayda 15 gün çalışacaklarını belirtirken, oda başkanlarının ve yetkililerin yapılan ödemeler için bir düzenleme yapacaklarına inandıklarını ifade etti.

TAKSİCİDEN KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM

Kaynak: DHA

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TAKSİCİDEN KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM
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