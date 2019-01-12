Taksiciden İnsanlık Ölmedi Dedirten Davranış

İstanbul Sarıyer'de bindiği ticari taksi ile alışveriş merkezine giden bir turist içinde pasaport, döviz ve Türk parası olan çantasını ticari takside unuttu. Ticari taksi sürücüsü duyarlılık göstererek sahibini araştırıp bulduktan sonra çantayı turiste teslim etti.

Sarıyer'de 22 yıldır taksicilik yapan Adem Atmaca, Hisar'dan Suudi Arabistanlı turisti alarak gitmek istediği alışveriş merkezine götürdü. Sarıyer'de bulunan alışveriş merkezine gelen turist içinde pasaport, döviz ve Türk parası bulunan çantayı unutarak ticari taksiden ayrıldı. Daha sonra müşterisinin yanından ayrılan taksi sürücüsü başka bir müşteriye gittiği sırada arka koltukta çanta olduğunu gördü. Çantanın içine bakan Adem Atmaca, çantadaki kimlikten müşterisini tanıyarak ulaşmaya çalıştı. Müşterisini bıraktığı yere giden Adem Atmaca, daha sonra kendisini aradığı numaradan ulaşarak çantayı vermek istediğini söyledi. Bu sırada çantanın kaybolduğunu düşünen turistin polis merkezine giderek başvuruda bulunduğunu öğrendi. Turistin bulunduğu polis merkezini öğrenen taksi şoförü, polis merkezine giderek çantasını turiste teslim etti. Ticari taksi sürücüsü Adem Atmaca'nın insanlık ölmemiş dedirten hareketi görenlerin takdirini topladı.

Olayla ilgili kısa bir açıklama yapan ticari taksi sürücüsü Adem Atmaca, "Misafirlerin arabamda bıraktıkları cüzdanı teslim ettim. Cüzdanın içinde çok yüklü miktarda dolar ve para vardı. Onların mutlulukları bana yetti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA