Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
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Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te taksi şoförü ve yolcu arasında 'kısa mesafe' sebebi ile tartışma yaşandı.

FATİH'te taksi şoförü ve yolcu arasında 'kısa mesafe' sebebi ile tartışma yaşandı. Kavgaya dönen tartışma bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Fatih Çarşamba Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre taksiye binen yolcu, kısa mesafe gittikten sonra ücretini ödeyerek inmek istedi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü, yolcu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine ikili mahalle ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.

O ANLAR ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, ikilinin birbirini darp etme anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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