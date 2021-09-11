Taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı - Haberler
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Taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Sağlık

Taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı Karantina ihlali yapan genç kız pes dedirtti : "İstediğim yere çıkarım" Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada kalması gereken genç kız bindikleri taksiye ücreti ödemeyince yakayı ele verdi.

Taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı

Karantina ihlali yapan genç kız pes dedirtti : "İstediğim yere çıkarım"

KARABÜK - Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada kalması gereken genç kız bindikleri taksiye ücreti ödemeyince yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre Sudenur A.isimli genç kız iddiaya göre sigara almak için Yasin D. isimli şahısla taksiye bindi. İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler şoförle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü aracını durağa çekip durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Koronayım yaklaşmayın"

Taksicinin şikayetçi olması üzerine Yasin D. taşkınlık çıkartması nedeniyle gözaltına alınırken 18 yaşındaki Sudenur A. ise kendisine yaklaşan bekçi ve polislere "Koronayım yaklaşmayın" diye bağırdı. Yapılan HES kodu sorgusunda genç kızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği belirlendi.

Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

"İstediğim yere çıkarım"

Pozitif vaka olan genç kız kendisini görüntüleyen gazetecilere hakarette bulunurken, sağlık ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Evinden çıkmaması gerektiğini söyleyen sağlıkçılara tepki gösteren genç kız "Eve de bıraksanız girmeyeceğim eve. Gitmek istiyorum ya. İstediğim yere çıkarım" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekibinin "Yaptığın normal mi?" sorusunun üzerine "istediğimi yaparım" cevabını veren genç kız pes dedirtti.

Ambulansla evine götürülen genç kız hakkında karantina tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı.

Taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı

Taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı

Taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı

Taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taksici şikayetçi olunca pozitif olduğu ortaya çıktı - Haberler
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