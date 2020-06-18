Taksici, serinlemek için girdiği denizde boğuldu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, taksi şoförü Cemal Aşçı (45), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, taksi şoförü Cemal Aşçı (45), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Evli ve 2 çocuk babası Cemal Aşçı, saat 11.30 sıralarında, Göltürkbükü Mahallesi'ndeki halk plajından serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınıp, batıp çıkmaya başlayan Aşçı'yı fark edenler hemen yardıma gitti. Sudan çıkarılan Aşçı, gelen sağlık ekiplerince 30 dakika boyunca yapılan kalp masajı ve suni teneffüse rağmen kurtarılamadı. Aşçı'nın suda kalp krizi geçirip, boğulmuş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Cemal Aşçı'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA