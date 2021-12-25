Taksici "sanayiye gideceğim" bahanesiyle yolcuları böyle indirdi - Haberler
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Taksici "sanayiye gideceğim" bahanesiyle yolcuları böyle indirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksici "sanayiye gideceğim" bahanesiyle yolcuları böyle indirdi Gideceği yeri beğenmeyen taksi şoförü kamerada Esenyurt'ta taksiye binen iki yolcu, gideceği yeri söylemesinin ardından taksi şoförünün "sanayiye gideceğim" bahanesiyle karşı karşıya kaldı.

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ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Taksici "sanayiye gideceğim" bahanesiyle yolcuları böyle indirdi

Gideceği yeri beğenmeyen taksi şoförü kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta taksiye binen iki yolcu, gideceği yeri söylemesinin ardından taksi şoförünün "sanayiye gideceğim" bahanesiyle karşı karşıya kaldı. Gideceği güzergahı beğenmeyen şoför, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken müşteriler yol ortasında inmek zorunda kaldı.

Dün gece 23: 00 sıralarında Esenyurt Kuzuyolu'nda iki kişi el kaldırarak taksi durdurdu. Taksiye binen iki kişi, Bahçeşehir istikametine doğru gitmek istedi. Ancak taksi sürücüsü gideceği yeri beğenmeyip, "sanayiye gideceğim" diyerek müşterilerini indirmek istedi. Taksi sürücüsü ile yolcular arasında tartışma meydana geldi. Taksiden inmek istemeyen yolcular "götürmeyecektin neden durdun?" diyerek taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Israrla gitmeyen taksi sürücüsü inmeleri konusundan büyük çaba gösterdi. Yaşananlar karşısında sinirlenen yolcular yol ortasında inmek zorunda kaldı. Olay anını bir yolcu ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kayıt aldı.

Taksici sanayiye gideceğim bahanesiyle yolcuları böyle indirdi

Taksici sanayiye gideceğim bahanesiyle yolcuları böyle indirdi

Taksici sanayiye gideceğim bahanesiyle yolcuları böyle indirdi

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