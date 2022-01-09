TAKSİCİ, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ ŞAŞIRTTI

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de taksi şoförü, geçiş hakkı kendisinde olmasına rağmen yol veren sürücünün otomobilinin önünde durup aşağı indi. Tartışma yaşanacağını sanan sürücü, taksi şoförünün, kendisine yol verdiği için teşekkür etmesiyle şaşırdı. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan taksi şoförü, trafikte sürücülerin birbirlerine karşı saygısının artmasını istedi.

Trafikte yol verme tartışmaları zaman zaman ölümlere varan kavgalara neden olurken, Düzce'de ise bu kez bir taksi şoförünün davranışı şaşkınlık yarattı. Atatürk Bulvarı istikametine dönmeye çalışan taksi şoförü Hakan Atılgan, yolda geçiş hakkı kendisinde olmasına rağmen kendisine yol veren otomobilin sürücüsüne teşekkür etmek için önüne kırdı. Otomobil sürücüsü, taksi önüne kırınca tartışma yaşanacağını düşünerek aracından indi ve taksiciye doğru adım attı. Ancak taksici kendisine yol verdiği için teşekkür edip elini sıkınca, otomobil sürücüsü bu kez şaşkınlık yaşadı ve kendisi de teşekkür etti. Araç kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Atılgan, teşekkür ettiği sürücüyü örnek göstererek, trafikte şoförlerin birbirlerine karşı saygısının artmasını istedi.

Atılgan, 'Yaşadığımız trafik sıkıntısında duyarlı arkadaşlarımızın özellikle taksilere yol vermesinden mutlu oluyoruz. Bizler de elimizden geldiği kadar trafikte aceleci davranmıyoruz. Ancak taksilere biraz öncelik tanınmasını bekliyoruz. Trafik konusunda bizler sıkıntı yaşıyoruz. Bundan 1 ay önce bir vatandaşımızı hastaneye yetiştirirken neredeyse arabada doğum yapacaktı. Bizlere biraz daha hassas davranmalarını ve bizim tepkilerimizi yanlış anlamamalarını istiyoruz dedi.