Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
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Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

15.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:41

- Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı Müşteri ile taksiciler arasında kavga Adıyaman'da, taksiye binerek para vermediği iddia edilen müşteri ile taksiciler arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

- Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Müşteri ile taksiciler arasında kavga

ADIYAMAN - Adıyaman'da, taksiye binerek para vermediği iddia edilen müşteri ile taksiciler arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesi eski Adıyaman Valiliği yakınlarında taksiye binip daha sonra parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P., ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Müşteri ile taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bindiği taksinin parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P., taksicilerden Şaban E., ve Siraç E'yi bıçakla yaraladı. Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Bıçak ile yaralan her iki taksici ile darp neticesi yaralanan Rıdvan P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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