Taksici meslektaşını silahla yaraladı

09.09.2019 22:02

Beyşehir ilçesinde bir taksici tartıştığı meslektaşını silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçe otogarında taksicilik yapan Ali N. (33), aynı duraktaki Mevlüt Ç. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt Ç, Ali N'yi bacağından silahla yaraladı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali N'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, taksiyle kaçtığı tespit edilen Mevlüt Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı kavganın görüntüleri otogarın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otogar içerisindeki marketten çıkan Mevlüt Ç'nin Ali N. ile çay ocağı girişinde tartışması, ardından Mevlüt Ç'nin silahıyla ateş ettikten sonra olay yerine gelen vatandaşlara tepki göstererek uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA