Taksici, kendisine yol vermeyen tilkiyi böyle görüntüledi - Haberler

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Taksici, kendisine yol vermeyen tilkiyi böyle görüntüledi

İhlas Haber Ajansı, Metin Tek - Yerel
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Taksici, kendisine yol vermeyen tilkiyi böyle görüntüledi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Hamdi Çavlı adlı taksici, kendisine adeta yol vermeyen tilkiyi görüntüledi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Taksici, kendisine yol vermeyen tilkiyi böyle görüntüledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Hamdi Çavlı adlı taksici, kendisine adeta yol vermeyen tilkiyi görüntüledi.

Kış mevsimin en ağır geçtiği Yüksekova ilçesinde, yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan yaban hayvanları şehre iniyor. Akşam saatlerinde yolcu bırakmak için Doski Vadisi'nin yoluna giden Hamdi Çavlı isimli taksici, aniden kendini yola atan tilkiyle karşılaştı. Bir türlü kendisine yol vermeyen tilkiyi takibe başlayan taksici Çavlı, o anı cep telefonuyla kaydetti.

Yaşadığı o anı aktaran Çavlı," Yaklaşık 12 senedir Yüksekova da aktif bir şekilde taksicilik mesleği yapıyorum. İş gereği her yere gidiyoruz. Dolayısıyla böyle manzaralarla sıkça karşılaşıyoruz. Kurt olsun ayı olsun ve diğer doğa hayvanları ile sıkça karşılaşıyoruz. Doğanın kanunu olarak hiçbir canlıya zarar vermiyoruz. Ben de Tilki'nin bu güzel koşmasını saniye saniye cep telefonumla kaydettim" dedi.

Taksici, kendisine yol vermeyen tilkiyi böyle görüntüledi

Taksici, kendisine yol vermeyen tilkiyi böyle görüntüledi

Taksici, kendisine yol vermeyen tilkiyi böyle görüntüledi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Haberler

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