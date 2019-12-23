Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı sürücüyü öldürdü (2)- Yeniden

23.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:06

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde taksicilik yapan Serkan Ağraş (25), hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü Egemen Doğramacıoğlu'nu (35) bıçaklayarak öldürdü.

Çorlu'nun Havuzlar Mahallesi'nde taksicilik yapan Serkan Ağraş ile Egemen Doğramacıoğlu'nun kullandığı araçlar maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Kazanın ardından ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan Ağraş, üzerinde taşıdığı bıçakla Doğramacıloğlu'nu bıçaklayıp, olay yerinden yanında bulunan Hakan A. ile birlikte kaçtı. Doğramacıoğlu'nun, kanlar içinde yere yığıldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğramacıoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA