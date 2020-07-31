Taksici ile müşteri arasındaki indi bindi kavgası kamerada
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Taksici ile müşteri arasındaki indi bindi kavgası kamerada

Bahçelievler'de taksiye binen müşteri ile şoför arasında kısa mesafe tartışması çıktı.

Taksici ile müşteri arasındaki indi bindi kavgası kamerada
31.07.2020 08:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:05

Bahçelievler'de taksiye binen müşteri ile şoför arasında kısa mesafe tartışması çıktı. Kadın yolcu tartışma nedeniyle kendisini araçtan indiren ticari taksi şoförünün üzerine yürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Kocasinan'da bir ticari taksi şoförü ile müşteri arasında yaşandı. İddiaya göre, ticari taksi şoförü aracına binen kadın yolcuya yaklaşık iki kilometre gittikten sonra adresin yakın olduğunu söyledi. Bunun üzerine yolcu, 'çek sağa inelim' diyerek taksiciye karşılık verdi. Taksici aracı durdurarak kadın yolcudan indi bindi ücreti isteyince olanlar oldu. Araçtan inen kadın, şoförün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Sinirlerine hakim olamayan kadın taksiye tekmeler atarken, yaşananlar ise taksi şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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