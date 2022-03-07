Son dakika haber! Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kamerada - Haberler

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Son dakika haber! Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir taksici ve minibüs şoförünün tekme tokat birbirine girdikleri anlar cep telefonu ile kaydedildi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir taksici ve minibüs şoförünün tekme tokat birbirine girdikleri anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağlı mevkiinde bir taksici ve minibüs şoförü çıkan kavgada birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavga vatandaşların araya girmesiyle kısa sürede sona erdi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Son dakika haber! Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Safranbolu, Karabük, Minibüs, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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