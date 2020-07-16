Taksici ile kavgada bacağı lastik altında kalan Pınar Modellik görüşmesine gelmiştim
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Taksici ile kavgada bacağı lastik altında kalan Pınar Modellik görüşmesine gelmiştim

Taksici ile kavgada bacağı lastik altında kalan Pınar Modellik görüşmesine gelmiştimMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde biri kız 4 genç ile bindikleri taksinin sürücüsü arasında 'müziğin sesi' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

16.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:46

Taksici ile kavgada bacağı lastik altında kalan Pınar Modellik görüşmesine gelmiştim

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde biri kız 4 genç ile bindikleri taksinin sürücüsü arasında 'müziğin sesi' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında araçtan düşen ve taksinin lastiği, sol bacağının üzerinden geçen Pınar Rüya Yener (20), ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan Yener, Modellik görüşmesi için Bodrum'a gelmiştim dedi.

Bodrum'da, 11 Temmuz Cumartesi günü, 3'ü erkek 1'i kadın 4 arkadaş, Neyzen Tevfik Fikret Caddesi Tepecik Mevkisi'nde taksiye bindi. Emirkan Emir, Serkan Tombaş, Pınar Rüya Yener ve Berk Baran Yiğit isimli arkadaşlar, taksi şoförü Uğur Kapantaş'tan müziğin sesini açmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca da arkadaşlar, taksiciyla tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma üzerine arkadaşlar, araçtan inmeye karar verip, sürücüden taksiyi durdurmasını istedi. Ön koltukta oturan Pınar Rüya Yener, indikten sonra aracın kapısını hızla çarpınca, sürücü Kapantaş, iddiaya göre küfür etti. Bunun üzerine taksici ile 3 erkek arkadaş arasında kavga çıktı. Yener de kavgayı ayırmak için taksiye geri bindi.

BACAĞINI TAKSİNİN LASTİĞİ EZDİ

Müşterilerinin elinden kaçmaya çalışan Uğur Kapantaş, aracı çalıştırınca kapısı açık olan Pınar Rüya Yener, yola düştü. Taksinin lastiği genç kızın sol bacağının üzerinden geçti. Düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen Pınar Rüya Yener, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Polis tarafından gözaltına alınan taksici Uğur Kapantaş, ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ameliyat ile bacağına platin takılan ve sağlık durumu iyi olan Yener, Bir yerde yemek yedikten sonra duraktan taksiye bindik. Araç ilerledikten sonra şoförden 'Müziğin sesini açmasını' rica ettik. 'Müziğin sesini açamam' diyerek, tepki verdi. Tekrar rica ettik. Bizlere yine olumsuz cevap verdi. Bizi müsait bir yerde indirmesini söyledik. Ben kapıyı kapatınca arkamdan küfürler etti. 'Ne diyorsunuz' deyince, tepki gösterip arkadaşıma tokat attı. Onları ayırmak için tekrar taksiye binip, araya girdim. Aracı hızlı kullandığı kısmı hatırlıyorum. Modellik görüşmesi için İstanbul'dan gelmiştim. 2-3 aylık süreç benim için çok önemli. Kalıcı hasar olmaması için dikkatli olmam gerekiyor. Taksi esnafının magandalık yapmaması gerekiyor. Hayallerim için hala inançlıyım dedi. Kızının başından ayrılmayan anne Emine Kuş ise taksi şoförünü Allah'a havale ettiğini söyledi.

Uğur Kapantaş ile aynı taksi durağında çalışan ve olay sırasında yaşananlara şahit olduğunu ileri süren İlhan Ay ise, Biz yolda seyir halindeyken trafik sıkıştı. Önümüzdeki araç sallanmaya başladı. Bir kişinin şoföre vurduğunu gördüm. Araçtan inenler bir süre sora tekrar taksiye binerek, şoföre vurdular. Şoförün müşterilere kesinlikle vurduğunu ya da küfür ettiğini görmedim. Saldırıdan kurtulmak için can havliyle olay yerinden uzaklaşırken talihsiz olay yaşandı dedi.

Taksici ile kavgada bacağı lastik altında kalan Pınar Modellik görüşmesine gelmiştim

Kaynak: DHA

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