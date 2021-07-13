Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu
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Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir taksici aracıyla seyir halindeyken yol kenarındaki hasımlarının kendisine tabanca doğrulttuğunu görmesi üzeri kaçmak istedi.

Adana'da bir taksici aracıyla seyir halindeyken yol kenarındaki hasımlarının kendisine tabanca doğrulttuğunu görmesi üzeri kaçmak istedi. Taksici kaçtığı esnada bir motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken taksicide araçtan inip kaçmaya çalıştığı sırada hasımları tarafından bacağından vuruldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Yüksel K. (49) kullandığı 01 T 1350 plakalı otomobil ile seyir halindeyken ismi öğrenilemeyen hasımlarının yol kenarında kendisine tabanca doğrulttuğunu görmesi üzerine kaçmak istedi. Yüksel K. kaçmaya başladı sırada Ramazan K. idaresindeki 01 AET 478 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.

"Kaza sonrası araçtan inip kaçmak isterken hasımları tarafından vuruldu"

Kaza sonrası taksi şoförü Yüksel K., aracının içerisinden inip hasımlarından kaçmak istedi. Ancak ismi öğrenilemeyen şüpheliler, kaçmaya çalışan Yüksel K.'nın yanına gelerek tabanca ile ateş açtı. Şüpheliler ardından olay yerinden kaçtı. Yüksel K. ise bacağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar, silah yaralısı Yüksel K. ve kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan K.'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu
Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu
Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu
Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu
Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu
Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu
Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu
Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu
Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu
Taksici hasımlarından kaçarken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada bacağından vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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