Taksici esnafından belediye teşekkür
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Taksici esnafından belediye teşekkür

Taksici esnafından belediye teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te taksi duraklarında görev yapan esnafa belediye tarafından yardım kolisi bırakıldı.

Bilecik'te taksi duraklarında görev yapan esnafa belediye tarafından yardım kolisi bırakıldı.

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından kenttin çeşitli noktalarında görev yapan taksi sürücülerine Ramazan Bayramı öncesi yardım kolisi gönderildi. Kolilerini alan taksiciler belediyeye teşekkür ederken, yıllar sonra ilk defa böyle bir yardımın yapıldığı söylediler.

"Bizleri, bu dönemki kadar destek ve yardım alamamış, sanki yok hükmünde görülmüştük"

Park Taksi Durak Başkanı Ahmet Burak Oğuz, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ederek, "Bunca yıldır bu mesleği icra eden bizleri bu günümüze kadar hiç bir dönemde bu dönemki kadar destek ve yardım alamamış, sanki yok hükmünde görülmüştük. Bunun değiştiğini görmek her zaman yardım ve desteklerini bizden esirgemeyen belediyemize teşekkürü borç biliriz" dedi. - BİLECİK

Taksici esnafından belediye teşekkür
Taksici esnafından belediye teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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