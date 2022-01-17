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Taksici denetiminde itiraz eden edene

Taksici denetiminde itiraz eden edene
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de, taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimde, yolcu almadığı için durdurulan bir taksici aracına binmek isteyen kişiyi maskesi olmadığı için almadığını söyledi.

İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de, taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimde, yolcu almadığı için durdurulan bir taksici aracına binmek isteyen kişiyi maskesi olmadığı için almadığını söyledi. Direksiyon başında telefon kullandığı gerekçesiyle ceza yazılan sürücü, uzun süre itiraz ederek polisten ispat etmesini istedi.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine yönelik denetimlere devam ediyor. Mecidiyeköy'de yapılan denetimde, bir taksici yolcu almadığı gerekçesiyle durduruldu. Taksici Mehmet Yaman, müşteriyi maskesi olmadığı için almadığını iddia etti.

"MÜŞTERİYİ MASKESİ YOK DİYE ALMADIM"

Taksici Yaman, "Beni yolun ortasında durdurdu, maskesiz bir de. Maskesi takılı olsa, almasam haklısın. Ben şu maskeyi sürekli takıyorum. İnsanlara maskeni tak, maskeni tak demekten yorulduk artık ya. Kenara yanaştım, maskem yok dedi. Maskeni tak, masken varsa gideriz dedim. Vallahi billahi böyle " diye konuştu.

Taksici ile polis arasındaki diyalogu duyan bir vatandaşın, müşterinin taksiye maskesiz olarak binmek istediğine tanık olduğunu söylemesi üzerine, Yaman, ceza yemekten kurtuldu.

TELEFONLA KONUŞTUN DİYEN GELSİN İSPAT ETSİN

Direksiyon başında telefon kullandığı gerekçesiyle durdurulan Ahmet Kaya adlı taksi sürücüsü ise uzun süre polise itiraz etti. Araç sürerken telefon kullanarak sürüş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle para cezası kesilen taksici, polisten bu durumu ispat etmesini istedi. Ceza yemekten kurtulamayan sürücü, karara itiraz edeceğini söyledi.

Taksici Ahmet Kaya, "Kesinlikle ben telefonu almadım. Telefonla konuşmadım, kim konuştun diyorsa gelsin ispat etsin. Size göstereyim en son yaptığım konuşmayı. 09.37'de konuşmuşum. Telefonla konuşsam herhalde dakikası olur. Mesaja da bakmadım. Telefon şarjdaydı, ben nasıl bu halde telefonla konuşabilirim" dedi.


- İstanbul
Taksici denetiminde itiraz eden edene

Taksici denetiminde itiraz eden edene

Taksici denetiminde itiraz eden edene

Taksici denetiminde itiraz eden edene

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