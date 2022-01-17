Taksici denetiminde itiraz eden edene

ŞİŞLİ'de, taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimde, yolcu almadığı için durdurulan bir taksici aracına binmek isteyen kişiyi maskesi olmadığı için almadığını söyledi.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine yönelik denetimlere devam ediyor. Mecidiyeköy'de yapılan denetimde, bir taksici yolcu almadığı gerekçesiyle durduruldu. Taksici Mehmet Yaman, müşteriyi maskesi olmadığı için almadığını iddia etti.

"MÜŞTERİYİ MASKESİ YOK DİYE ALMADIM"

TELEFONLA KONUŞTUN DİYEN GELSİN İSPAT ETSİN