Taksici Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Taksici Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksici Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alınıştı. Bugün öğlen saatlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. 

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - İstanbul

Kaynak: DHA
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