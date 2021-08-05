Son dakika gündem: TAKSİCİ CİNAYETİ DAVASININ TANIĞI: BANA YUMRUK ATAN KİŞİ, 'BİZ ŞAFAK TAKSİYİZ, ADAMIN TOPUĞUNA SIKARIZ' DEDİ

Son dakika gündem haberi... ESENYURT'ta iki taksi durağı çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada Taner Aras'ın (40) öldürülmesine ilişkin davada dinlenen tanık Cevdet Uğuz, olay günü Şafak Taksi Durağı önünde müşterisini bıraktığını anlatarak, "2 - 3 kişi kullandığım ticari taksiye yaklaştı, 'Buradan yolcu...

ESENYURT'ta iki taksi durağı çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada Taner Aras'ın (40) öldürülmesine ilişkin davada dinlenen tanık Cevdet Uğuz, olay günü Şafak Taksi Durağı önünde müşterisini bıraktığını anlatarak, "2 - 3 kişi kullandığım ticari taksiye yaklaştı, 'Buradan yolcu alamazsın' dediler. İçlerinden bana yumruk atan kişi, 'Devam et diyorsak gideceksin. Biz Şafak Taksiyiz, adamın topuğuna sıkarız' dedi" diye konuştu.

Öldürülen taksicinin oğlu Berat Aras tek isteğinin babasının katillerinin ortaya çıkarılması olduğunu söyledi. 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emrah Karadağ ve Rahmi Kırım hazır bulundu. Öldürülen Taner Aras'ın oğlu Berat Aras ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Tanık olarak dinlenen Esenyurt Devlet Hastanesi Taksi Durağı şoförlerinde Cevdet Uğuz, "Olay günü Şafak Taksi Durağı önüne müşteri bıraktım. Müşterim beklememi istedi. Ben de beklemeye başladım. 2 - 3 kişi kullandığım ticari taksiye yaklaştı; 'Buradan yolcu alamazsın' dediler. Kendi yolcumu beklediğimi ve ödememi almadığımı, yolcumun devam edeceğini söyledim. Bu esnada içlerinden birisi bana yumruk attı. Tartışma çıktı. Aradan 5 dakika geçtikten sonra hastane taksi durağından arabalar geldi. Ben haber vermedim. Plaka biliniyor, kapıda da durak logoları var. O yoldan geçen şoförlerden birisi anons etmiş diye tahmin ediyorum. Gece vaktiydi. Gelen kişiler arabadan indiğinde silah sesleri geldi. Şahıslardan iki kişi silah sıka sıka rezidansın içine doğru kaçmaya başladı. Ben silah sıkan iki kişiden başka elinde silah olan kimseyi görmedim. Hastane taksi durağından silah sıkan olup olmadığını görmedim. Silahlar sıkılınca araçlarımıza geri binip durağa geri döndük. Durağa dönünce Taner'in vurulduğunu öğrendim" dedi.

"BİZ ŞAFAK TAKSİYİZ, ADAMIN TOPUĞUNA SIKARIZ"

Hakim, tanık Uğuz'a daha önce karakolda verdiği ifadeyle duruşmadaki ifadesi arasında çelişki olduğunu söyledi. Bunun üzerine Uğuz, "İlk olayda yani ben müşterimi beklerken bana yumruk atan şahıs, 'Devam et diyorsak gideceksin. Biz Şafak Taksiyiz, adamın topuğuna sıkarız' dedi. Ben karakoldaki ifademde durağa bas konuş ile durumu anlattığımı söylemedim. Zaten ifademi de okumadan imzaladım. Ben karakolda ifade verirken şahısların eşkallerini verdim. Verdiğim eşkaller doğrudur" diye konuştu.

"TEK İSTEĞİM BABAMIN KATİLLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI"Duruşmada maktulün 21 yaşındaki oğlu müşteki Berat Aras tek istediğinin babasının katillerinin ortaya çıkarılması olduğunu söyledi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİSanık Rahmi Kırım ise, " Ben olay günü silah kullanmadım. Bu olayı gerçekleştirip bizim üzerimize yıkıyorlar. Bu olayda en mağdur olan kişi benim. Eşim ve çocuklarım çok mağdur oldular" dedi. Sanık Emrah Karadağ da bu olay ile ilgisinin olmadığını olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. Mahkeme heyeti sanıklar Rahmi Kırım ve Emrah Karadağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 18 Ağustos 2020 tarihinde aralarında maktul Taner Aras'ın da bulunduğu 3 sivil araçla birlikte 10 kişinin Şafak Taksi Durağı'na baskın yapmak için geldiği anlatıldı. Şüpheli Rahmi Kırım'ın silahını doldur boşalt yaparak 5-6 defa ateş ettiği belirtilirken, diğer şüpheli Emrah Karadağ'ın da 8-9 el ateş ettiği, Emrah ve Rahmi'nin ateş etmesi sonucunda Taner Aras'ın öldüğü belirtildi.

İddianamede şüpheliler Emrah Karadağ ve Rahmi Kırım hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı