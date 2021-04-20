Taksici cinayeti davasına başlandı
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Taksici cinayeti davasına başlandı

Taksici cinayeti davasına başlandı
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta iki taksi durağı çalışanları arasında yaşanan kavgada bir taksicinin öldürülmesiyle ilgili olarak 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Esenyurt'ta iki taksi durağı çalışanları arasında yaşanan kavgada bir taksicinin öldürülmesiyle ilgili olarak 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah Karadağ ve Rahmi Kırım ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Emrah Karadağ, suçlamaları reddederek, silahının olmadığını ve maktulü öldürmediğini savundu.

Diğer tutuklu sanık Rahmi Kırım da suçlamaları kabul etmeyerek, "Silahım yok. Ben kimseye silah sıkmadım. Diğer taksi durağı ile aramızda husumet yoktur." dedi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, diğer tanıkları dinlemek üzere duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'taki taksi durağına 18 Ağustos 2020'de aralarında maktul Taner Aras'ın da bulunduğu 10 kişinin baskın yapmak için gittiği anlatıldı.

Sanık Rahmi Kırım'ın 5-6 defa ateş ettiği, taksi durağı işletmecisi olan diğer sanık Emrah Karadağ'ın da 8-9 el ateş ettiği kaydedilen iddianamede, olay sonucu Taner Aras'ın öldüğü belirtildi.

İddianamede, sanıklar Emrah Karadağ ve Rahmi Kırım hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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