Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine'Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı' başlıklı haberimizi, ölen kişinin Iraklı kızın babası olduğunun açıklanması nedeniyle yeniden servis ediyoruz.

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine

'Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı' başlıklı haberimizi, ölen kişinin Iraklı kızın babası olduğunun açıklanması nedeniyle yeniden servis ediyoruz…

YENİDEN--------------İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, taksinin TEM Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada, Irak uyruklu baba ile 7 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Fatih Kılıç (45) yönetimindeki 71 T 0337 plakalı taksi, Sapanca kavşağı girişi yol ayrımındaki bariyerlere çaptı. Bariyerler araca saplanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu Yasir Abdulraheem Mohmood Al-Zuhaırı ve kızı Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan taksi şoförü Fatih Kılıç, Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Hussein Abdulraheem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Iraklı ailenin taksiyle İstanbul'a gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek