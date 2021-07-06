Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden

Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine'Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı' başlıklı haberimizi, ölen kişinin Iraklı kızın babası olduğunun açıklanması nedeniyle yeniden servis ediyoruz.

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine

'Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı' başlıklı haberimizi, ölen kişinin Iraklı kızın babası olduğunun açıklanması nedeniyle yeniden servis ediyoruz…

YENİDEN--------------İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, taksinin TEM Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada, Irak uyruklu baba ile 7 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Fatih Kılıç (45) yönetimindeki 71 T 0337 plakalı taksi, Sapanca kavşağı girişi yol ayrımındaki bariyerlere çaptı. Bariyerler araca saplanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu Yasir Abdulraheem Mohmood Al-Zuhaırı ve kızı Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan taksi şoförü Fatih Kılıç, Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Hussein Abdulraheem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Iraklı ailenin taksiyle İstanbul'a gitmek için yola çıktığı belirtildi.


Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
Irak güvenlik kaynakları, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ların ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğünü bildirdi.
Irak güvenlik kaynakları, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ların ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğünü bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Zeki Müren Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Selin Şekerci
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:22:20. #1.15#

title