Taksi ve otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralandı
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Taksi ve otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralandı

Taksi ve otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde taksi ve yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde taksi ve yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta sıkışan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, 02.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana geldi. Serkan Özbaykondu (33) yönetimindeki 16 T 5568 plakalı taksi Mimar Sinan Caddesi'nde ilerlediği sırada, Mahmut Esatbey caddesinden çıkan Muhammet Emircan Taşlı'nın (18) kullandığı J-145-NR Hollanda plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, sinyalizasyon direklerine çarpıp durdu. Kazada araçlarda sıkışan iki sürücü yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından araçlarda sıkışan sürücüleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 2 sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan kaza anı ise çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taksi ve otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralandı
Taksi ve otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralandı
Taksi ve otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralandı
Taksi ve otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralandı
Taksi ve otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralandı
Taksi ve otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralandı
Taksi ve otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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