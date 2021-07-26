TAKSİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR, 2 YARALI

SULTANBEYLİ'de taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada takside sıkışan sürücü ağır yaralandı, diğer araçta bulunan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.

SULTANBEYLİ'de taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada takside sıkışan sürücü ağır yaralandı, diğer araçta bulunan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı. Sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile taksiden çıkarıldı. Ambulansın geç kalması nedeniyle sürücüyü sıkıştığı yerde gören yakınları ise fenalık geçirdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Petrolyolu Caddesi ile Gül Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Gül Caddesi'nden Petrolyolu Caddesi'ne dönüş yapan 34 TCL 92 plakalı taksi sürücüsü, caddede ilerleyen 16 U 2544 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada taksi sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı, diğer araçtaki bir kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansın geç kalması nedeniyle taksi sürücüsü sıkıştığı yerde bir süre bekletildi. Sürücüyü sıkıştığı yerde gören yakınları ise fenalık geçirdi. Polis ekipleri de çevredeki kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti. Sürücü önce itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarıldı, ardından sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası caddede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı