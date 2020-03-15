Taksi ve dolmuşlarda koronavirüs temizliği
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Taksi ve dolmuşlarda koronavirüs temizliği

KORONAVİRÜS salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından taksilerde ve dolmuşlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

15.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:21
Taksi ve dolmuşlarda koronavirüs temizliği
KORONAVİRÜS salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından taksilerde ve dolmuşlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, "Yolcunun ve şoförün fazla temas ettiği yerleri dezenfekte ediyoruz. Sürekli devam edeceğiz" dedi.

 

"SÜREKLİ DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"İstanbul'da taksiler ve dolmuşlar, koronavirüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli ekipler taksilerin koltuklarını, direksiyonlarını, bagajlarını, kapı içlerini ve tavanlarını özel solüsyonla dezenfekte etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu Üsküdar'daki dezenfekte işleminin ardından, "İstanbul'da 17 bin 395 tane taksimiz var. Günde yaklaşık 1,5  milyon yolcu taşıyoruz. Bunun yaklaşık 100 bini turist. Dünyada ve Türkiye'de virüs vakaları var. Türkiye'de 6'ıncı vaka görüldü. Biz İstanbul taksicileri ve Taksiciler Esnaf Odası olarak bütün taksilerimizi dezenfekte çalışmasına dün sabah başladık. Sürekli devam edeceğiz. Yolcunun ve şoför arkadaşlarımızın fazla temas ettiği yerleri dezenfekte ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda sürekli dezenfekte çalışmaları yapacağız. Taksi ve taksi dolmuşlara yaptırıyoruz" dedi. "İSTANBUL'DAKİ BÜTÜN TAKSİLERE YAPACAĞIZ"

Dezenfekte ekibinden Oğuzhan Bora ise, "Küresel bir virüs maalesef bizim ülkemize de girdi. Bununla ilgili biz de hizmet verdiğimiz İstanbul halkını korumak ve direksiyon başındaki taksici esnafımızı bu hastalıklara karşı biraz daha koruyabilmek, daha rahat çalışmalarını sağlamak için bu çalışmayı yaptık. İlerleyen günlerde de devam ettireceğiz. İstanbul'daki bütün taksilere yapacağız. Bunu bir kere değil, tekrar tekrar yapacağız. İlacın belirli bir etki süresi var. Etki süresinin geçmesini beklemeden tekrar ilaçlama yapacağı" diye konuştu.

Dezenfekte işleminin, bugün saat 20.00'a kadar süreceği öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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