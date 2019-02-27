Taksi Taşımacılığını Tamamlamış Araçların Rengi Değişecek

Ticari amaçla ve taksi taşımacılığında kullanılan taşıtların (otomobillerin) herhangi bir nedenle hususi plaka ile tescil edilmesi durumunda taşıtlar mevcut sarı rengiyle artık tescil edilmeyecek.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, taksi taşımacılığından sonra renk değişikliği yapılmadan otomobil olarak tescil edilen taşıtların, belgesiz ve izinsiz olarak taksi taşımacılığında kullanıldığı, bu nedenle taksilerle özdeşleşen sarı rengin, otomobillere tescil edilmemesi talebinde bulundu.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de ekipleri de yaptığı çalışmalar da devir sonrası tescil işlemlerin de ilgili yönerge kapsamında çalışan sarı renk taksilerin aynı rengiyle otomobil olarak tescil edilmesinin ticari taşımacılık uygulamaları ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sıkıntılara neden olduğunu gözlemledi.

UKOME karar aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) de konuyla ilgili aldığ kararla, hususi kullanıma mahsus araçların amaçları dışında ve ticari amaçla taşımacılık yapmasının engellenmesi adına karar aldı.

UKOME, araç tescil belgeleri işlemlerinde ticari amaçla ve taksi tamışacılığında kullanılan taşıtların(otomobiller) her hangi bir sebeple hususi plaka ile tescil edilmkesi durumunda bu taşıtların mevcut sarı rengiyle tescil edilmemesine karar verdi. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA