Taksi Su Kanalına Devrildi: 4 Yaralı

Taksi Su Kanalına Devrildi: 4 Yaralı

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde, su kanalına devrilen taksideki 4 kişi yaralandı.

Taksi Su Kanalına Devrildi: 4 Yaralı

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde, su kanalına devrilen taksideki 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Arif Malıçok idaresindeki 27 T 1039 plakalı taksi, Karacahmet Mahallesi'nde yoldan çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada, taksi şoförü ile araçta yolcu olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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