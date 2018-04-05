Taksi Su Kanalına Devrildi: 4 Yaralı
Gaziantep Şehitkamil ilçesinde, su kanalına devrilen taksideki 4 kişi yaralandı.
Gaziantep Şehitkamil ilçesinde, su kanalına devrilen taksideki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arif Malıçok idaresindeki 27 T 1039 plakalı taksi, Karacahmet Mahallesi'nde yoldan çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada, taksi şoförü ile araçta yolcu olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.