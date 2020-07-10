Taksi şoförünün dikkati, yangında faciayı önledi
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Taksi şoförünün dikkati, yangında faciayı önledi

ANKARA'da 4 katlı binanın girişindeki hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde başlayıp, üst kattaki 2 daireye daha sıçrayan yangın, panik yarattı.

Taksi şoförünün dikkati, yangında faciayı önledi
10.07.2020 06:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 07:09

ANKARA'da 4 katlı binanın girişindeki hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde başlayıp, üst kattaki 2 daireye daha sıçrayan yangın, panik yarattı. Yangın sırasında uyuyan apartman sakinleri, yangını gören ve bina önünde uzun süre korna çalan taksi şoförü sayesinde kurtuldu.

Çankaya ilçesi İncesu Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın girişindeki hurda deposu olarak kullanılan dükkanda, bugün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören bir taksi şoförü, uzun süre taksinin kornasını çalarak apartmandakileri uyandırdı. Yükselen alevleri gören bina sakinleri, panik içinde binayı terk etti. Bu sırada alevler birinci ve ikinci kattaki 2 daireye daha sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Çevredeki vatandaşlar, iş yerinin kundaklandığını öne sürerken yanan hurda deposunun sahibi ile bitişiğindeki spotçunun işletmecisi arasında husumet olduğu ve sık sık tartışma yaşadıkları iddia edildi. İtfaiye ekipleri incelemelerini sürdürürken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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