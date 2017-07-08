Taksi şoförüne torbacı operasyonu



MUĞLA - Bodrum'da bir taksi şoförünün, yabancı uyruklu bir kadın ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla ikisini de yakaladı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri elde ettikleri bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, Gümbet Mahallesinde ticari taksicilik yapan T.Y isimli şahsın kokain sattığı ve bu kokaini yabancı uyruklu kadının konakladığı otelde sakladığı bilgilerini kesinleştirmesinin ardından düğmeye bastı. Polis ekipleri öncelikle taksiciyi Gümbet'te yakalayarak gözaltına aldı. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde bir miktar kokain ele geçirildi. Daha sonra Gürcistan uyruklu L.I.'nın kaldığı ikamete baskın yapan Narkotik Polisleri kadının odasında yaptığı aramada yine satışa hazır halde kokain dolu paketler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden taksi şoförü T.Y. tutuklanırken Gürcistan uyruklu kadın L.I. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.