TAKSİ ŞOFÖRÜ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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TAKSİ ŞOFÖRÜ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ticari taksi sürücüsü alüminyumfolyoya sarılı sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen anahtarlık görünümünde hassas teraziyle yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ticari taksi sürücüsü alüminyumfolyoya sarılı sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen anahtarlık görünümünde hassas teraziyle yakalandı.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 20.00 sıralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ticari taksi şoförünü takibe aldı. Ekipler, taksiyi Kacerli mahallesi Karaca Sokak'ta durdurdu. Taksi şoförü L.G.'nin üstünde ve araçta yapılan aramada, 5 alüminyum folyoya sarılı sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen anahtarlık görünümünde hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.G'nin çıkarıldığı mahkemede, uyuşturucu madde ticareti yapma suçuyla tutuklanarak, Bolvadin Cezaevi'ne teslim edildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINA ALINDI

TAKSİ ŞOFÖRÜ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINA ALINDI

TAKSİ ŞOFÖRÜ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINA ALINDI

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