Taksi Şoförü Olup Halkın Nabzını Tuttu

Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, bir taksinin direksiyona geçerek aldığı müşterilerinden kentteki sorunları dinledi.

Sabah saatlerinde kent merkezinde bir taksi durağına gelen Özlü, önce taksicilerin sorunlarını dinledi, daha sonra direksiyona oturarak yola çıktı.

Gün içerisinde taksi durağına gelen müşteri anonsları dahilinde vatandaşlara hizmet veren Özlü, kendisini gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşterilerini hem gidecekleri yere ulaştırdı hem de kendilerinden kentte gözledikleri sorunları anlatmalarını istedi.

Bir müşterisini gideceği yere bırakmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özlü, saha çalışmalarına devam ettiklerini fakat bugün farklı bir çalışma yaparak müşterilerine sürpriz yaptığını söyledi.

Vatandaşlara kentte gözlemledikleri sorunları sorduğunu anlatan Özlü, "Kendilerine gördükleri sorunlar konusunda ne yapılması gerektiğini sordum. Bundan sonraki süreçte ne yapılması gerektiğini kendileriyle konuşuyorum. Sohbet etme imkanı bulduğumuz müşterilerimize güzel bir sürpriz oluyor." diye konuştu.

Toplam 5 müşterinin ardından durağa dönen Özlü, burada taksicilerle öğle yemeği yemeği yedikten sonra tekrar taksiyle yola çıktı.

Kaynak: AA