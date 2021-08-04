Taksi şoförü iple asılmış halde bulundu

- Taksi şoförü iple asılmış halde bulundu Karabük'te taksi şoförlüğü yapan 54 yaşındaki İrfan Erper oturduğu apartmanın bodrum katında iple asılmış halde bulundu.

- Taksi şoförü iple asılmış halde bulundu

KARABÜK - Karabük'te taksi şoförlüğü yapan 54 yaşındaki İrfan Erper oturduğu apartmanın bodrum katında iple asılmış halde bulundu.

Olay Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 55. Nolu Sokak'ta bulunan İrşat Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre apartmanda oturan bir vatandaş bodrum katına indiği sırada İrfan Erperisimli şahsı tavana iple asılı halde gördü. Komşusunu asılı halde gören vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erper'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri apartmana şerit çekerek önlem alırken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erper'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Erper'in taksi şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı