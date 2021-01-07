Taksi şoförü durakta pompalı tüfekle vuruldu
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Taksi şoförü durakta pompalı tüfekle vuruldu

07.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:50
Taksi şoförü durakta pompalı tüfekle vuruldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde taksi şoförü Enes Y. (30), durağın önüne gelen kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

 SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde taksi şoförü Enes Y. (30), durağın önüne gelen kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Bacağından yaralanan Enes Y. (30) tedaviye alındı.

Olay saat 15.30 sıralarında, Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671'inci Sokak'ta meydana geldi. Otomobille taksi durağının bulunduğu yere gelen kişi, pompalı tüfekle taksi şoförü Enes Y.'yi bacağından vurdu. Şüpheli, otomobiliyle kaçarken, yaralanan Enes Y. arkadaşları tarafından yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan özel hastaneye götürüldü. Enes Y. tedaviye alınırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Taksi şoförü durakta pompalı tüfekle vuruldu
Taksi şoförü durakta pompalı tüfekle vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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